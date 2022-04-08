Полное энергетическое эмбарго и отключение всех банков: Зеленский ожидает от ЕС принципиальных санкций против России

Полное энергетическое эмбарго и отключение всех банков: Зеленский ожидает от ЕС принципиальных санкций против России

Украинский президент отметил, что не все страны на Западе относятся к стране-агрессору так, как положено

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенных против России санкций недостаточно для того, чтобы принудить государство-агрессора к миру.

Об этом он говорил во время обращения вечером в пятницу, 8 апреля.

Украинский президент сообщил, что провел разговор с представителями Евросоюза, во время которого подчеркнул, что имеющихся санкций недостаточно и нужно еще больше усилить давление на Россию.

“Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов России и позволяет руководству России верить в свою безнаказанность. Позволяет надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии”, — отметил он.

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Также, по словам Зеленского, необходимо полностью отключить от глобальной денежной системы российские банки.

“Не отдельные из них, а все – всю банковскую систему России. Не может быть такого, что самая большая угроза глобальной безопасности находит пути к глобальному богатству”, — подчеркнул украинский президент.

В этом контексте Владимир Зеленский отметил, что не все страны на Западе относятся к стране-агрессору так, как положено.

"Мы знаем, кто постоянно пытается ослабить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы в Европе наконец-то поняли — в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и действительно сильные санкции... Мы знаем всех, кто затягивает эти решения. Но уверен, что и эти политики, и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и против свободы в Европе”, — подчеркнул он.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 44-го дня войны

Напомним, в пятницу, 8 апреля, Европейский Союз одобрил пятый пакет санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Пакет содержит меры, чтобы усилить давление на российское правительство и экономику. Санкции подразумевают закрытие портов и эмбарго на уголь.

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