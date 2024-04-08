Полное солнечное затмение-2024: чем уникально, когда и как можно будет наблюдать явление

Пик затмения начнется в 21:17 по Киеву (18:17 GMT). Его продолжительность составит 4 минуты.

В понедельник, 8 апреля, мир будет наблюдать полное солнечное затмение. Несмотря на то, что в Украине солнечное затмение не будет видно, явление все равно можно будет увидеть.

Солнечное затмение онлайн можно посмотреть во время прямой трансляции на YouTube канале NASA. Видеотрансляцию будет вести также BBC.

Затемнение будет видно на территории Северной Америки, можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Естественное явление будет заметно в Мексике, США и Канаде. В Украине солнечное затмение видно не будет только онлайн.

Частично скрытый солнечный диск будет виден на большей части территории Северной Америки, северо-западе Европы, некоторых островах Океании, а также на севере южноамериканского континента.

Пик солнечного затмения начнется в 21:17 по Киеву (18:17 GMT). Его продолжительность составит 4 минуты.

В чем особенность солнечного затмения 2024 года: мнения специалистов

4-минутное полное солнечное затмение, когда тень от луны закроет Солнце, станет возможностью для различных научных экспериментов.

Исследователи будут запускать ракеты по траектории движения тени, наблюдать в зоопарках за животными, посылать радиосигналы по всему миру и направлять в небо камеры и телескопы, пользуясь временной тьмой.

"Оно действительно крутое, – объясняет ученая. Если вам очень повезет и вы будете в нужном месте, то увидите, как Луна полностью закроет Солнце", – рассказала астрофизик из университета Аризоны Эрика Хэмден BBC.

По ее словам, нынешнее затмение особое, потому что будет иметь невероятный эффект, который действительно не похож ни на что другое.

"Станет очень темно, все животные затихнут, поскольку будут думать, что это — закат. А солнце будет садиться по всем направлениям на горизонте", — добавила Хэмден.

Вблизи него будут видны звезды. Также можно увидеть солнечную корону, которая является внешней частью атмосферы Солнца.

"Выглядит так, будто от него отрываются лепестки. Это просто потустороннее явление", — поделилась ученая в комментарии BBC.

Что известно о полном солнечном затмении

Затемнение – относительно редкие явления, говорит она. В этом десятилетии их будет три-четыре.

Некоторые из них проходят через океан или через полюс, и их никто не видит.

Но нынешнее довольно уникальное, поскольку оно пройдет через всю Северную Америку, через очень густонаселенную территорию.

Добавим, что полное солнечное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, а последняя полностью блокирует солнечный свет.

Такое выравнивание происходит раз в пару лет, когда Луна находится точно между Землей и Солнцем, но только в определенных местах на поверхности Земли.

Закрывая Солнце, Луна отбрасывает тень в форме конуса, вершина которого может попасть на поверхность Земли. В этом случае конус тени опишет на поверхности нашей планеты определенную кривую, которую называют полосой полной фазы. В местах, попавших в эту полосу, люди увидят полное затмение.

Полную фазу затемнения смогут увидеть те, кто окажется в зоне так называемого "пути тотальности" – полоске земной поверхности, где Луна полностью закроет солнечный диск.

В этом году "путь тотальности" будет проходить через страны Северной Америки: от Мексики через штат Техас, северную границу штата Нью-Йорк и до региона "Новая Англия" в США.

Следующее полное солнечное затмение произойдет в августе 2026 года.

Напомним, полное солнечное затмение, которое состоится 8 апреля — это так называемый "путь тотальности" — географическая полоса. В некоторых штатах и городах США даже объявили чрезвычайное положение из-за ожидаемого ажиотажа.

А астрологиня из-за полного солнечного затмения анонсировала "падение империй" и "революцию". Как сообщила астрологиня, для обычных людей затемнение – подходящее время, чтобы стать более осознанными и эмоционально стабильными и научиться контролировать эмоции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Полное солнечное затмение! В США объявили ПРОИЗВОДСТВО!

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