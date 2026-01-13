Полное сворачивание поддержки: в одной из стран ЕС хотят прекратить помощь Украине и беженцам

Лидер SPD пообещал добиваться полной остановки помощи Украине и усиления политики в отношении беженцев.

Прекращение всех программ поддержки Украины, включая военную, финансовую и гуманитарную, а также помощь украинским беженцам, потребует политическая сила спикера Палаты представителей парламента Чехии и сам лидер партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура.

Об этом Окамура сообщил журналистам во время перерыва в заседании нижней палаты парламента во вторник, 13 января, передает «Укринформ».

По словам Окамуры, согласие его партии на продолжение так называемой снарядной инициативы стало «сложным компромиссом» и было возможно лишь при условии полного прекращения ее финансирования из государственного бюджета. Он подчеркнул, что в случае победы SPD на парламентских выборах, Чехия вообще отказалась бы от участия в этой инициативе.

Лидер SPD заявил, что даже при нынешних политических условиях считает успехом то, что его партии, имеющей 15 мандатов в составе правящей коалиции со 108 голосов, удалось добиться остановки бюджетного финансирования инициативы, а также гарантий непривлечения чешских военных к любым миссиям на территории Украины.

«Никакие средства из чешского бюджета не будут направлены в рамках гуманитарных программ, и ни один чешский военный не будет находиться в Украине», — подчеркнул Окамура.

В то же время он заявил, что SPD будет и дальше оказывать политическое давление с целью прекращения поставок оружия, его финансирования, а также любой финансовой поддержки украинских граждан.

Окамура также увязал эти позиции с подготовкой более жесткого законодательства о проживании иностранцев в Чехии, которое, по его словам, будет касаться и украинцев.

Также с депутатами фракции SPD встречался премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, пытавшийся достичь компромисса с партнерами по коалиции накануне голосования о доверии правительству. Для получения вотума доверия коалиции необходимо не менее 108 голосов из 200 депутатов парламента.

Как сообщалось, вопрос доверия правительства является ключевым пунктом повестки дня сессии нижней палаты парламента, которая стартовала 13 января и продлится до конца недели.

Напомним, в новогоднем обращении Томио Окамура ранее заявил о «хунте Зеленского» и подверг резкой критике Украину. Он заявил, что не желает вступления Украины в Европейский Союз. Эти слова вызвали реакцию руководства Верховной Рады Украины, украинских дипломатов и МИД Украины.

После этого министр иностранных дел Чехии Петр Маценко провел встречу с послом Украины в Праге Василием Зварычем, а украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за недопустимых заявлений чешского политика.