Полностью разорвало машинное отделение: новое видео из поврежденного танкера SIG после атаки дроном

В Сети опубликовали новое видео с повреждением танкера SIG после атаки морским дроном.
В ночь на 5 августа 2023 года в районе Керченского пролива в результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG. В Сети показали новое видео поврежденного танкера.
Так, на видео видна огромная дыра в машинном отделении. Мужчина, за кадром комментирующий повреждение, говорит, что машинное отделение разорвало полностью.
При взрыве на танкере находились 11 человек, большинство из них получили ссадины от разбитого стекла. В ночь атаки танкер стоял на якорной стоянке в 50 километрах от Керченского пролива.
Напомним, в ночь на 19 августа в Крыму раздался мощный взрыв, который слышали в нескольких районах полуострова. Позже Минобороны РФ сообщило, что "Киев предпринял попытку атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200 на территории Крыма".
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