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Полностью разорвало машинное отделение: новое видео из поврежденного танкера SIG после атаки дроном

Полностью разорвало машинное отделение: новое видео из поврежденного танкера SIG после атаки дроном

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1834
Время на прочтение
1 мин
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Полностью разорвало машинное отделение: новое видео из поврежденного танкера SIG после атаки дроном

Танкер SIG. / Фото: marinetraffic.com

В Сети опубликовали новое видео с повреждением танкера SIG после атаки морским дроном.

В ночь на 5 августа 2023 года в районе Керченского пролива в результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG. В Сети показали новое видео поврежденного танкера.

Так, на видео видна огромная дыра в машинном отделении. Мужчина, за кадром комментирующий повреждение, говорит, что машинное отделение разорвало полностью.

Дыра 8 на 8 метров: новое видео из поврежденного российского танкера SIG

Дыра 8 на 8 метров: новое видео из поврежденного российского танкера SIG

При взрыве на танкере находились 11 человек, большинство из них получили ссадины от разбитого стекла. В ночь атаки танкер стоял на якорной стоянке в 50 километрах от Керченского пролива.

Напомним, в ночь на 19 августа в Крыму раздался мощный взрыв, который слышали в нескольких районах полуострова. Позже Минобороны РФ сообщило, что "Киев предпринял попытку атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200 на территории Крыма".

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Дата публикации
Просмотры
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