Полностью разорван: появилось видео поврежденного "Северного потока"

Как заявили следователи из Швеции, взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были результатом диверсии.

В Сети появилось видео поврежденного "Северного потока".

Видео обнародовал один из продюсеров телеканала BBC.

На кадрах видно, что "Северный поток" практически полностью разорван.

Как заявили следователи из Швеции, взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были результатом диверсии. Подтверждением тому стали находки у повреждения трубопровода.

"Проведенный анализ показывает следы взрывчатки на нескольких найденных объектах", — говорится в заявлении шведской прокуратуры.

О каких именно находках идет речь, не сообщается. Впрочем, ранее в атаках на газопроводы Nord Stream обвиняли Кремль.

Напомним, разгерметизация нитей "Северного потока-1" и "Северного потока-2" в Балтийском море вблизи острова Борнгольм произошла 26 сентября.

В Кремле поначалу назвали взрывы "актом международного терроризма". Бенефициарами были США, Польша и Украина. Затем в Минобороны РФ заявили, что военные ВМС Великобритании взорвали "Северные потоки".

Россия мечтает восстановить "Северный поток-2"

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