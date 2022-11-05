Полный крах режима или государственный переворот: как могут свергнуть Путина

Переворот в России неизбежен, и он близок, полагают западные эксперты.

Профессор политологии Калифорнийского университета Дэниел Трейсман считает вероятность путча в Кремле невысокой, однако для диктатора Путина представляет опасность другая угроза – сплошной крах режима из-за неспособности справиться с многочисленными вызовами.

О рисках коллапса режима Путина он пишет в эссе на Foreign Affairs.

Трейсман ссылается на исследование войн между 1919 и 2003 годами, из которого видно, что в большинстве случаев диктаторы после проигрыша в войнах сохраняли власть дольше года.

"Шансов на скоординированный бунт в Кремле мало, ведь Путин построил систему таким образом, что разные органы присматривают друг за другом", — пишет он.

Автор ссылается на анализ деловых и неформальных сетей 100 самых влиятельных россиян, который обнаружил, что между представителями верхушки очень мало связей и координироваться для попытки сменить власть они не смогут. Поэтому режим Путина более уязвим к "паралитическому падению" в результате накопления ошибок в системе принятия решений.

Трейсман называет две основные проблемы режима, который Путин строил в течение 22 лет: слабая вертикаль власти и постоянно демонстрировать силу.

Система принятия решений в Кремле замыкается на Путине – все вертикали пирамиды ведут к одной верхушке. Такой способ управления может работать в спокойные времена, но во время большого кризиса проблемы накапливаются, и верхушка должна одновременно разбираться с экономическими вызовами, драками внутри элит, протестами и т. д. Чем больше будет эта нагрузка, тем чаще будут возникать ошибки и быстрее будет теряться контроль, считает автор.

Во-вторых, постоянная необходимость демонстрировать силу требует веры в ее непреклонность. Как только она становится сомнительной, режим оказывается в опасности. Так произошло, например, с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, напомнил Трейсман.

Накануне издание Dailymail писало, что Владимиру Путину грозит потеря власти, поскольку разные фракции в его режиме нападают друг на друга, а сильный лидер слишком слаб, чтобы их остановить.

Кроме того, издание The Economist писало, что российские элиты начинают понимать, что нападение на Украину было ошибкой и начинают обсуждать, как им придется жить без Путина.

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