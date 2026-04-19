Полный разгром Орбана: стали известны окончательные результаты выборов в Венгрии

Выборы в Венгрии / © Getty Images

После окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Венгрии оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра получила конституционное большинство в парламенте.

Об этом сообщает Atlatszo.

По состоянию на вечер 18 апреля Центральная избирательная комиссия завершила подсчет 100% голосов, включая почтовые бюллетени и результаты из одномандатных округов, учитывая голоса избирателей, голосовавших за пределами места жительства, в том числе в посольствах.

Отмечается, что такая продолжительность подсчета привычна Венгрии. На предыдущих выборах этот процесс занимал еще большее время, поскольку дополнительно учитывались поздние почтовые голоса. В этом году подсчет завершили в самый ранний разрешенный законом срок — 18 апреля.

По итогам выборов «Тиса» получила 141 мандат в парламенте, что превышает порог в 133 места, необходимый для конституционного большинства.

Партия Фидес Виктора Орбана получила 52 мандата, а ультраправа Ми Хазанк — шесть.

Петер Мадяр подтвердил результаты выборов на своей странице в Facebook.

«Беспрецедентное большинство, беспрецедентный мандат и беспрецедентная ответственность. Работаем со всеми коллегами, чтобы обеспечить, что „Тиса“ в середине мая сможет начать работу с правительством, которое сможет ежедневно доказывать, что — даже если оно не будет идеальным — оно стоило доверия венгерскому народу», — отметил Петер Мадяр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал свою ответственность за проигрыш его политсилы «Фидес», ведь в целом во время кампании был уверен в ее победе.

Мы ранее информировали, что лидер оппозиционной партии Тиса, одержавшей победу на выборах в Венгрии, Петер Мадяр призвал подчиненных Виктора Орбана, которым поручили уничтожить «неудобные» документы, сообщать об этом.