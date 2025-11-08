"Полный стыд": США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители его администрации не будут участвовать в нынешнем саммите G20 в городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике 21—22 ноября.

Об этом он написал в Truth Social.

Он назвал «полным стыдом», что саммит G20 состоится в Южно-Африканской Республике.

«Африканеров (люди, происходящие от нидерландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) убивают и уничтожают, а их землю и фермы незаконно конфисковывают. Ни один представитель правительства США не посетит этот саммит, пока будут продолжаться эти нарушения прав человека», — отметил президент США.

Напомним, в мае Дональд Трамп во время встречи в Белом доме показал своему южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафоси видео о якобы «геноциде» белокожих фермеров в Южно-Африканской Республике.

Трамп заявил, что имеет «тысячи историй» о так называемом геноциде белых в ЮАР, а после этого обратился к своим помощникам с просьбой приглушить свет в Овальном кабинете и включить видео. Трамп утверждал, что на видео видны могилы тысяч белых фермеров.

Во время первой каденции Дональд Трамп обещал расследовать недоказанные массовые убийства белых фермеров в Южной Африке и якобы насильственный захват земли. Власти Южно-Африканской Республики тогда заявили, что Трамп дезинформирован.