Поломанная "Победа": россияне не могут вылететь из Дубая в Москву из-за неисправности самолетов

Пассажиры российской авиакомпании "Победа" уже сутки ждут вылета из Дубая в Москву, ведь оба самолета, которыми должны были перевозить людей, оказались неисправными.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Пассажиры зашли в салон самолета вечером 13 февраля, где им провели инструктаж по безопасности, но после 40 минут лайнер так и не поднялся в воздух. Экипаж самолета сообщил о неисправности на борту, и пассажиры вернулись в аэропорт. Сначала им пообещали, что рейс состоится в 21:00, затем – в 23:00, но в тот день самолет так и не отправился в Москву.

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Пассажиры пожаловались, что авиакомпания только через пять часов предоставила им еду и воду. Еще через некоторое время пассажирам предложили поселиться в гостинице, ведь вылет снова перенесли – уже на утро. Предлагаемый отель был расположен в 70 км от аэропорта, и оплачивать такси пришлось за собственные деньги.

Новый борт был подан до 10:00. Пассажиры прошли регистрацию и отправились на посадку, а затем оказалось, что снова что-то сломалось. Сначала самолет около часа ездил по аэропорту, а потом просто остановился.

Пассажиров долго не выпускали из салона с выключенным кондиционером. Одной из пассажирок стало плохо из-за удушья (на опубликованном фото к ней подходят медики). В конце концов, пассажиров снова вернули в аэропорт. Часть из них решила больше не ждать, и авиакомпания вернула деньги. Теперь пассажиры покупают билеты у других авиакомпаний.

Фото: Baza

Позже в авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с неисправными самолетами:

"Рейс DP992 авиакомпании "Победа", следующей по маршруту Дубай-Москва, задержан из-за неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт. Однако после посадки людей на резервное воздушное судно поступила информация о неисправности самолета. Клиентам на время задержки было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки и размещение в гостинице. Клиенты будут проинформированы о времени вылета рейса через смс-сообщение".

Напомним, в начале февраля крупнейший оператор по наземному обслуживанию самолетов, турецкая компания Havas предупредила авиаперевозчиков, что не сможет обслуживать самолеты из России, Беларуси и Ирана. Ведь эти воздушные суда подпадают под санкции США за вторжение РФ в Украину.

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