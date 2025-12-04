Половина европейцев верят в войну с РФ, еще столько же считает Трампа врагом ЕС

Дональд Трамп / © Associated Press

Почти половина европейцев считают президента США Дональда Трампа «врагом Европы», еще больше оценивают риск войны с Россией как высокий, а более двух третей считают, что их страна не сможет защитить себя в случае войны.

Об этом сообщает The Guardian.

Опрос, проведенный в девяти странах для парижской платформы Le Grand Continent, также показал, что почти три четверти респондентов хотят, чтобы их страна осталась в ЕС, и почти столько же считают, что выход из Союза нанес ущерб Великобритании.

Результаты опроса показали, что в среднем 48% респондентов в девяти странах считают Трампа откровенным врагом — от 62% в Бельгии и 57% во Франции до 37% в Хорватии и 19% в Польше.

Однако европейцы все еще считают отношения с США стратегически важными: на вопрос, какую позицию ЕС должен занять по отношению к американскому правительству, самым популярным вариантом (48%) был компромисс.

Опрос, проведенный во Франции, Италии, Испании, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Бельгии и Нидерландах, также показал, что относительное большинство респондентов (51%) считают риск открытой войны с Россией в ближайшие годы высоким, а 18% считают его очень высоким.

По данным опроса, уверенность в военных возможностях своих стран была низкой везде: 69% респондентов в девяти странах заявили, что считают свое государство не очень или совсем не способным защитить себя от российской агрессии.

Напомним, рейтинг Дональда Трампа опустился до 38% поддержки среди американцев — самого низкого показателя за весь его второй срок. Снижение популярности связывается с высокой стоимостью жизни и противоречивым подходом Трампа к раскрытию файлов о деле умершего миллиардера Джеффри Эпштейна.