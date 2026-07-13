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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Польша антибандеровская»: в Варшаве состоялся «Волынский марш» — участники призвали прекратить помощь Украине

Партию «Конфедерация короны польской», организовавшую марш, в Польше считают пророссийской силой. Представители мероприятия выкрикивали антиукраинские лозунги: «Польша антибандеровская», «Поляк в Польше — хозяин!».

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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«Волынский марш» в Польше

«Волынский марш» в Польше / © Суспільне

В столице Польши — Варшаве — 12 июля ультраправая партия «Конфедерация короны польской» организовала масштабный «Волынский марш» — шествие к годовщине Волынской трагедии.

Об этом сообщает корреспондентка Суспільного.

Партию «Конфедерация короны польской» в Польше считают пророссийской силой. Ее участники имеют антиукраинскую риторику и критикуют нынешнюю власть в Польше.

На мероприятие пришли около 500 участников. По словам организаторов, это шествие чествует погибших на Волыни поляков. Участники акции обратились к действующим польским властям с призывами прекратить помощь Украине, а войну РФ называют исключительно украинской проблемой, не касающейся Польши.

Представители мероприятия восклицали антиукраинские лозунги: «Польша антибандеровская», «Поляк в Польше — хозяин!», «Ни грамма боеприпасов, ни литра смазки, масла или горючего». Кроме того, они критиковали свою власть и выкрикивали абсурдные слова: «Туск и Моревецкий — на фронт Донецкий.

© Суспільне

Отметим, что 11 июля в Польше отмечают жертвы Волынской трагедии, которую польский народ называет «Волынской резней». На государственном уровне этот день называют «Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий поехал чествовать жертв «Волыни» в бывшее украинское село у границы, откуда депортировали всех украинцев.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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