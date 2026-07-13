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«Польша антибандеровская»: в Варшаве состоялся «Волынский марш» — участники призвали прекратить помощь Украине
Партию «Конфедерация короны польской», организовавшую марш, в Польше считают пророссийской силой. Представители мероприятия выкрикивали антиукраинские лозунги: «Польша антибандеровская», «Поляк в Польше — хозяин!».
В столице Польши — Варшаве — 12 июля ультраправая партия «Конфедерация короны польской» организовала масштабный «Волынский марш» — шествие к годовщине Волынской трагедии.
Об этом сообщает корреспондентка Суспільного.
Партию «Конфедерация короны польской» в Польше считают пророссийской силой. Ее участники имеют антиукраинскую риторику и критикуют нынешнюю власть в Польше.
На мероприятие пришли около 500 участников. По словам организаторов, это шествие чествует погибших на Волыни поляков. Участники акции обратились к действующим польским властям с призывами прекратить помощь Украине, а войну РФ называют исключительно украинской проблемой, не касающейся Польши.
Представители мероприятия восклицали антиукраинские лозунги: «Польша антибандеровская», «Поляк в Польше — хозяин!», «Ни грамма боеприпасов, ни литра смазки, масла или горючего». Кроме того, они критиковали свою власть и выкрикивали абсурдные слова: «Туск и Моревецкий — на фронт Донецкий.
Отметим, что 11 июля в Польше отмечают жертвы Волынской трагедии, которую польский народ называет «Волынской резней». На государственном уровне этот день называют «Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий поехал чествовать жертв «Волыни» в бывшее украинское село у границы, откуда депортировали всех украинцев.