Польша арестует Нетаньяху, если тот приедет на годовщину освобождения Аушвица: причина

В МИД Польши объясняют, что должны так поступать из-за обязательств страны перед Международным уголовным судом.

Если премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет в Польшу, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом (МКС).

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский в комментарии польской газете Rzeczpospolita, сообщает Jerusalem Post.

Комментарий Бартошевского прозвучал в контексте подготовки Польши к 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), которая должна состояться 27 января этого года.

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"Юбилей обычно является большим государственным событием. Однако израильские официальные лица отказались подтвердить, будет ли Нетаньяху допущен на мероприятие, и участие президента Исаака Герцога также выглядит маловероятным", – пишет издание.

Отмечается, что с израильской стороны присутствовать на этом событии будет только министр образования Йоав Киш.

Польские источники сообщили Rzeczpospolita, что Варшава исполняет ордера из-за желания видеть президента России Владимира Путина перед судом. Суд выдал ордер на Путина в 2022 году из-за похищения украинских детей из оккупированной части Украины.

Напомним, 21 ноября Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта, обвиняемых "в военных преступлениях и преступлениях против человечности". Их обвиняют в использовании голода в Секторе Газа как методе ведения войны, а также преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных действий.

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