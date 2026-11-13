Польша больше не хочет платить за американское оружие для Украины: что заявил Туск

Дональд Туск / © Associated Press

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Польша на данный момент приостановит финансовые взносы в программу PURL, в рамках которой осуществляются закупки американского вооружения для Украины. Причиной такого решения являются значительные расходы Варшавы на собственное перевооружение и высокий дефицит бюджета.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на брифинге, который транслировала канцелярия польского правительства.

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«Я сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, что в настоящее время мы не будем вносить взносы в программу PURL — европейские фонды для закупки американского оружия для Украины, поскольку мы тратим очень много на собственное вооружение», — сказал Туск.

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По его словам, Польша уже оказала Украине значительную помощь и продолжает поддерживать её, однако в настоящее время не имеет возможности увеличить финансовые расходы на военную поддержку.

«У нас большой дефицит. Мы тратим много средств на оборону. Поэтому я сообщил, что, что касается финансовых возможностей, то Польша точно не будет выделять больше средств, потому что у нас есть расходы, связанные с безопасностью, и они одни из самых высоких в Европе», — подчеркнул глава польского правительства.

Программа PURL предусматривает финансирование европейскими союзниками закупок американского вооружения и военного оборудования для нужд Украины. Отказ Польши от дальнейших взносов означает, что Варшава пока не планирует выделять дополнительные средства на этот механизм.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия может в ближайшее время фактически приостановить поставки ракет для противовоздушной обороны в Украину из-за ограниченности собственных запасов.

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Кроме того, Германия на данный момент исчерпала возможности по дальнейшим поставкам Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot. Передача дополнительных комплексов создала бы опасные пробелы в собственной обороноспособности Бундесвера, которые Берлин не сможет быстро восполнить.

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