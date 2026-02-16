Ядерное оружие в Польше: министр призвал к активным действиям

Польша

Реклама

Министр обороны Польши Михал Косиняк-Камыш заявил, что страна должна инвестировать в развитие собственных исследовательских и разработочных возможностей в области ядерного потенциала.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Кракове в понедельник, комментируя недавние слова президента Польши Кароля Навроцкого о возможности разработки собственного ядерного оружия, передает PAP.

Навроцкий в воскресенье отметил, что поддерживает присоединение Польши к ядерному проекту и развитие собственного потенциала в полном соответствии с международными нормами.

Реклама

Комментируя это, Косиняк-Камиш подчеркнул, что "когда речь идет о ядерном потенциале, лучше действовать, чем просто обсуждать планы и намерения". По его словам, это "самая чувствительная из чувствительных тем", которая требует конкретных действий и решений, а не длительных дискуссий.

Министр также напомнил о механизмах НАТО, включая совместное использование ядерного оружия и так называемый ядерный зонтик, который предполагает участие стран, не имеющих собственных ядерных боеголовок, в планировании и потенциальном применении американских ядерных сил в Европе. Он отметил, что открытость президента Франции Эммануэля Макрона к обсуждению расширения ядерной защиты для союзников "приветствуется".

Польша подписала и ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1969 году. Документ запрещает передавать ядерное оружие любой другой стране и обязывает подписчиков прекратить испытание ядерного оружия.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий высказался в пользу разработки собственного ядерного потенциала, объяснив это необходимостью защиты страны от потенциальной угрозы России.

Реклама

Также мы писали о том, как Польша готовится к потенциальному столкновению с РФ. В стране с 2026 года планируется создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных. В то же время часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым.

Уже в ближайшее время Польша сможет массово производить и сохранять противопехотные мины. 20 февраля, после шестимесячного периода денонсации, страна выходит из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин. Целью этого решения является усиление обороны территории государства.

Кроме того, узнайте, какие страны обладают самыми большими арсеналами ядерного оружия, кто наращивает боеголовки и как меняется мировая ядерная карта.