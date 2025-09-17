Польша будет собирать отпечатки пальцев украинцев и сканировать лица: какая причина

Отпечатки пальцев / © iStock

На границе с Польшей на Львовщине наблюдаются очереди, особенно на пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец». Причинами пробок являются ремонтные работы и тестирование новой биометрической системы контроля польскими пограничниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Пункт пропуска «Шегини» — самый загруженный: здесь образовалась очередь из около 150 автомобилей. Дополнительно пропускную способность ограничивают ремонтные работы на украинской стороне, что временно затрудняет движение как легкового, так и грузового транспорта.

На пункте «Краковец» сейчас ждут около 20 авто, а «Нижанковичи» — около 10.

Остальные пункты — «Смильница», «Угринов», «Грушев» и «Рава-Русская» — работают без задержек и пропускают транспорт в штатном режиме.

В некоторых пунктах польские пограничники начали тестировать новую биометрическую систему контроля, которая предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев как при въезде, так и при выезде из Украины. Из-за дополнительных процедур оформления время прохождения контроля может увеличиваться, поэтому путешественникам советуют планировать поездки заранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша усиливает пограничный контроль на границе с Украиной. На КПП «Медика» установлен модернизированный комплекс для проверки транспортных средств.