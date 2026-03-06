Польша частично ограничивает движение самолетов: что произошло

В Польше ограничили полеты самолетов / © pixabay.com

С 10 марта в восточной части Польши будет частично закрыто движение воздушного транспорта сроком на три месяца. Ограничения объясняют необходимостью обеспечения национальной безопасности в условиях динамичной геополитической ситуации.

Такое предупреждение опубликовало Польское агентство воздушного судоходства.

Ограниченная зона для полетов создана по просьбе оперативного командования вооруженных сил. Ограничения будут действовать с 10 марта по 9 июня.

«Зона охватывает территорию от уровня земли до FL95, или, грубо говоря, до высоты примерно 3 км. Поэтому она не распространяется на пассажирские самолеты, эксплуатируемые на больших высотах», — говорится в сообщении.

В ночное время будет действовать полный запрет на полеты в этой зоне, за исключением военных самолетов и самолетов, которые взлетают и приземляются в аэропорту Депултичи Крулевски в Холмском уезде, при условии предварительного согласования с Центром воздушных операций.

В светлое время суток запрет не будет распространяться на пилотируемые летательные аппараты, которые предоставят план полета, будут оснащены рабочим транспондером и будут поддерживать постоянную связь с соответствующими службами управления воздушным движением.

Исключения также предусмотрены для военных самолетов и гражданских беспилотников, если они не нарушают зоны распознавания ПВО соседних стран — Беларуси и Украины.

При исключительных обстоятельствах после получения разрешения от Службы дежурных операций Центра воздушных операций будут разрешены рейсы санитарных авиационных служб в случае, когда вылеты будут касаться спасательных операций, связанных с угрозой жизни или здоровью людей и животных, стихийными бедствиями, экологическими угрозами или чрезвычайными ситуациями.

Исключения также предусмотрены для рейсов, связанных с защитой и контролем критической инфраструктуры.

Напомним, Польша планирует усиливать собственные автономные возможности в сфере ядерной безопасности и углублять сотрудничество с союзниками, в частности с Францией.