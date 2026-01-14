Польша чуть не погрузилась в блекаут: подробности от власти

Лампочка.

Реклама

В соседней Польше в конце 2025-го произошла кибератака со стороны России на ряд установок, отвечающих за электроэнергию. Из-за этого страна чуть не погрузилась во тьму.

Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает Rmf24.

«Это была самая серьезная атака на энергетическую инфраструктуру, которая имела целью отключить электроэнергию граждан в конце декабря. Мы были очень близки к блекауту», — рассказал польский политик.

Реклама

По его словам, в последние дни декабря кибератаки испытали установки, производящие электроэнергию, теплоэлектростанция. Гавковский говорит, что ситуацию было сложно контролировать из-за погодных условий.

«Все указывает на то, что мы имеем дело с российским саботажем, который должен был дестабилизировать ситуацию в Польше… У нас есть хорошо подготовленные институты. Не стоит паниковать», — подчеркнул чиновник.

Заметим, накануне польский министр энергетики страны Милош Мотыка сообщал, что в последние дни прошлого года произошла неудачная кибератака на ряд объектов, производящих электроэнергию в стране.

«Командование кибернетических сил диагностировало в последние дни года сильнейшую атаку на энергетическую инфраструктуру за последние годы», — цитирует Мотику Reuters.

Реклама

Как сообщалось, в Германии подозревают украинцев в подготовке диверсий по заданию России. По версии следствия, они посылали из Кельна в Украину посылки с GPS-трекерами, чтобы собрать данные о логистических маршрутах. Речь идет о подозреваемых Владиславе Т. и Даниил Б., которых Федеральная прокуратура ФРГ обвиняет в шпионаже и заговоре с целью совершения.