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Польша дала дедлайн для украинских беженцев: кто может потерять временную защиту
Польское правительство предупреждает, что необновление данных может привести к потере временной защиты, соответственно законных оснований находиться в стране.
Украинские беженцы в Польше должны обновить данные в реестре PESEL UKR до 31 августа 2026 года, чтобы не потерять временную защиту. Однако это требование относится к определенной категории граждан.
Об этом говорится в заявлении польского правительства.
Кто может потерять временный статус
Согласно разъяснению, речь идет об украинцах, получивших PESEL UKR:
без предъявления действительного загранпаспорта. Получили временную защиту только на основании заявления или свидетельства о рождении,
после оформления PESEL получили новый загранпаспорт или изменили персональные данные,
имеют детей, которым PESEL оформляли без паспорта, а затем у ребенка появился зарубежный документ.
Польское правительство предупреждает, что необновление данных может привести к потере временной защиты от 1 сентября 2026 года, а вместе с ним и праву на пребывание в стране.
Где можно обновить PESEL UKR
Процедура обновления данных проводится лично: нужно обратиться к любому Urzedu gminy или Urzedu miasta в Польше. С собой иметь следующие документы:
действующий загранпаспорт;
при необходимости пройти повторную идентификацию и сдать отпечатки пальцев.
Удаленно обновить данные нельзя.
Новые правила для украинских беженцев в Европе — что известно
Европа готовит изменения для украинских беженцев. Европейская комиссия планирует обновить документ, согласно которому для въезда в страны ЕС и получения статуса временной защиты украинцам придется предоставлять документ, подтверждающий освобождение от мобилизации.
В Польше действуют новые правила обитания для украинцев. Теперь большинство переселенцев должно самостоятельно оплачивать аренду жилья или переезжать в частный сектор. Такие нововведения могут ударить по пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям.