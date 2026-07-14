Польша дала дедлайн для украинских беженцев: кто может потерять временную защиту

Украинские беженцы в Польше / © ТСН

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Украинские беженцы в Польше должны обновить данные в реестре PESEL UKR до 31 августа 2026 года, чтобы не потерять временную защиту. Однако это требование относится к определенной категории граждан.

Об этом говорится в заявлении польского правительства.

Кто может потерять временный статус

Согласно разъяснению, речь идет об украинцах, получивших PESEL UKR:

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без предъявления действительного загранпаспорта. Получили временную защиту только на основании заявления или свидетельства о рождении,

после оформления PESEL получили новый загранпаспорт или изменили персональные данные,

имеют детей, которым PESEL оформляли без паспорта, а затем у ребенка появился зарубежный документ.

Польское правительство предупреждает, что необновление данных может привести к потере временной защиты от 1 сентября 2026 года, а вместе с ним и праву на пребывание в стране.

Где можно обновить PESEL UKR

Процедура обновления данных проводится лично: нужно обратиться к любому Urzedu gminy или Urzedu miasta в Польше. С собой иметь следующие документы:

действующий загранпаспорт;

при необходимости пройти повторную идентификацию и сдать отпечатки пальцев.

Удаленно обновить данные нельзя.

Новые правила для украинских беженцев в Европе — что известно

Европа готовит изменения для украинских беженцев. Европейская комиссия планирует обновить документ, согласно которому для въезда в страны ЕС и получения статуса временной защиты украинцам придется предоставлять документ, подтверждающий освобождение от мобилизации.

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В Польше действуют новые правила обитания для украинцев. Теперь большинство переселенцев должно самостоятельно оплачивать аренду жилья или переезжать в частный сектор. Такие нововведения могут ударить по пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям.

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