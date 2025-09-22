- Дата публикации
Польша депортировала пятерых украинцев: какая причина
От вождения под хмельком до мошенничества: почему из Польши депортировали пятерых украинцев.
Польша депортировала шести граждан Украины за совершение преступлений. Пятерых из них уже доставили на границу и передали украинским службам, в то время как один задержанный будет находиться в центре для иностранцев.
Об этом сообщил Надоджанский отдел Пограничной службы Польши.
По данным польских правоохранителей, все шесть украинцев «составляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше».
Их преступления включали:
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
налоговые преступления;
финансовое мошенничество;
воровство;
уничтожение имущества;
преследование;
психологическое или физическое насилие
Всем депортированным запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на несколько лет.
Напомним, Польша начала депортацию украинских граждан, задержанных за хулиганство во время концерта Макса Коржа в Варшаве. Среди них 18-летняя Ангелина, приехавшая в Польшу после начала полномасштабного вторжения. Девушка рассказала, что ее забрали в шесть утра и немедленно депортировали в Украину, запретив въезд в Шенгенскую зону на пять лет.
