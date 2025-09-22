Польша депортировала пятерых украинцев: какая причина

Депортация

Реклама

Польша депортировала шести граждан Украины за совершение преступлений. Пятерых из них уже доставили на границу и передали украинским службам, в то время как один задержанный будет находиться в центре для иностранцев.

Об этом сообщил Надоджанский отдел Пограничной службы Польши.

По данным польских правоохранителей, все шесть украинцев «составляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше».

Реклама

Их преступления включали:

управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

налоговые преступления;

финансовое мошенничество;

воровство;

уничтожение имущества;

преследование;

психологическое или физическое насилие

Всем депортированным запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на несколько лет.

Напомним, Польша начала депортацию украинских граждан, задержанных за хулиганство во время концерта Макса Коржа в Варшаве. Среди них 18-летняя Ангелина, приехавшая в Польшу после начала полномасштабного вторжения. Девушка рассказала, что ее забрали в шесть утра и немедленно депортировали в Украину, запретив въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

В Канаде украинские мужчины, подавшие документы на постоянное проживание, получают письма от Министерства иммиграции, в котором их просят предоставить официальную справку об освобождении от военной службы.