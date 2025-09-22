ТСН в социальных сетях

Мир
199
1 мин

Польша депортировала пятерых украинцев: какая причина

От вождения под хмельком до мошенничества: почему из Польши депортировали пятерых украинцев.

Руслана Сивак
Депортация

Польша депортировала шести граждан Украины за совершение преступлений. Пятерых из них уже доставили на границу и передали украинским службам, в то время как один задержанный будет находиться в центре для иностранцев.

Об этом сообщил Надоджанский отдел Пограничной службы Польши.

По данным польских правоохранителей, все шесть украинцев «составляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше».

Их преступления включали:

  • управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

  • налоговые преступления;

  • финансовое мошенничество;

  • воровство;

  • уничтожение имущества;

  • преследование;

  • психологическое или физическое насилие

Всем депортированным запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на несколько лет.

Напомним, Польша начала депортацию украинских граждан, задержанных за хулиганство во время концерта Макса Коржа в Варшаве. Среди них 18-летняя Ангелина, приехавшая в Польшу после начала полномасштабного вторжения. Девушка рассказала, что ее забрали в шесть утра и немедленно депортировали в Украину, запретив въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

В Канаде украинские мужчины, подавшие документы на постоянное проживание, получают письма от Министерства иммиграции, в котором их просят предоставить официальную справку об освобождении от военной службы.

199
