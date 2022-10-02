Польша достроила стену на границе с Беларусью: сколько это стоило (фото)

Представитель польских спецслужб заявил, что отныне граница этой страны защищена лучше всего в Европе.

В субботу 1 октября заместитель министра-координатора специальных служб и правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин сообщил о завершении строительства защитного барьера на границе с Беларусью.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Нелегальный въезд на территорию Польши теперь невозможен. Польская граница сейчас лучше всего защищена в Европе", — подчеркнул он.

Польская skończyła budowę bariery ochronnej na granicy из Białorusią. Нелегальное перезанятие земли в Польске является обществом невозможным. Польская гранина является лучшим хромином в Европе. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) октябрь 1, 2022

В следующем твите Станислав Жарин добавил, что сейчас идет установка периметрии и это будет следующим этапом инвестиций в современную безопасность для усиления охраны границы.

"Физический барьер и патрули пограничной службы уже предотвращают незаконное пересечение границы из Беларуси в Польшу", — добавил Жарин.

Как сообщает польский телеканал tvn24, польско-белорусская граница протяженностью 186 км защищена физическим барьером, то есть пятиметровым забором из стальных пролетов с колючей проволокой. В настоящее время идет строительство электронного заграждения — устанавливаются опоры для камер, монтируются силовые кабели и электросети.

Также читайте Литва отгородилась от Беларуси ограждением с колючей проволокой: детали

Общая стоимость строительства составляла около 1,6 млрд злотых (около 330 миллионов евро). Сооружение защитного барьера стало ответом на миграционное давление, усилившееся осенью 2021 года. Тогда вырос поток мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС через Беларусь.

Представители Евросоюза обвинили самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в "контрабанде" мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавление протестов после президентских выборов 2020 года.

Напомним, Лукашенко тогда заявлял, что мигрантский кризис спровоцировали власти Польши, которые таким образом за счет давления на Беларусь "стараются решить свои проблемы внешние и внутренние".

Читайте также: