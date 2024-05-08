Польша дважды поднимала в воздух истребители из-за российского военного самолета

За первые дни мая польские истребители F-16 дважды перехватывали и сопровождали российский самолет-разведчик Ил-20, совершавший полет над Балтийским морем.

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Об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши.

В сообщении указывается, что инциденты произошли 3 и 6 мая. 6 мая пара МиГ-29 с 22-й авиабазы тактической авиации в Мальборке перехватила и зрительно распознала самолет РФ.

"Истребители перехватили самолет Ил-20, который вылетел из аэродрома в Калининградской области и продолжил полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательное задание, не заходя в воздушное пространство Польши", — отметили в Оперативном командовании РП.

В Польше заявили, что этот российский самолет также был перехвачен 3 мая дежурной парой польских F-16 с 31 авиабазы тактической авиации в Кшесинах.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша может усилить украинскую ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Польши Дональд Туск рассказал, при каком условии Путин не напал бы на Украину.

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