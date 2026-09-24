Польша экстренно эвакуировала два пункта пропуска на границе с Украиной: Туск сделал заявление

Пункт пропуска. / © Государственная пограничная служба Украины

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В четверг, 24 сентября, Польша экстренно эвакуировала два пункта пропуска в Зосине и Дорогуске на границе с Украиной. Причиной послужила российская атака в пограничные Волынской области.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск на конференции после встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым.

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По его словам, сегодня Правительственный центр безопасности дважды направил жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств предупреждения в связи с российскими ударами по Украине. В воздушном пространстве Польши работала военная авиация.

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Отмечается, что переходы на двух КПП были закрыты на полчаса. Заметим, Дорогуск граничит с КПП «Ягодин», а Зосин с Устилугом Волынской области. Движение транспорта в обычном режиме продолжается с 12:00.

Дональд Туск заявил, что ситуация показательна для нынешнего времени, ведь во время его разговора Украину снова атаковали вблизи польской границы.

«Это настоящая драма нашего времени. Уже не в первый раз случается, что, когда я разговариваю с кем-то из наших партнеров здесь, в Варшаве, и говорю о том, насколько агрессивно ведет себя РФ и какую проблему это создает также для Польши, в этот момент россияне решают это доказать. Нам снова пришлось эвакуировать пограничные пункты пропуска в Грубешове и Дорогуске», — сказал Дональд Туск.

Как сообщалось, сегодня утром Польша дважды поднимали в небо истребители из-за угрозы России. Около 08:00 польские истребители вернулись на места базирования, но уже через час страна снова начала использование военной авиации в воздушном пространстве из-за ударов России по украинским регионам.

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Вчера в Польше также объявляли тревогу из-за ударов РФ по Волынской области. В Люблинском воеводстве эвакуировали пограничные переходы в Дорогуске и Зосине, которые смежны с украинскими КПП на Волыни. Также была приостановлена деятельность в аэропортах Люблина и Ряшева.

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