Польша готова ежемесячно обучать одновременно два батальона ВСУ – Минобороны

Эта подготовка будет адаптирована к актуальным потребностям украинских военных.

В рамках миссии ЕС EUMAM Польша готова проводить ежемесячную военную подготовку двух батальонов ВСУ.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны страны Войцех Скуркевич во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма Польши.

"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки. Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов. Эта подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии", – сказал Скуркевич.

Он добавил, что Польша представила самое большое предложение обучения подразделениям ВСУ. Страна задекларировала готовность провести групповую подготовку, в частности, для украинских саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.

Миссия по обучению подразделений украинских военных не должна ограничиваться тренировками. По мнению чиновника, Украине должен быть предложен комплексный пакет подготовки войск к боевым действиям и включать в себя бесплатную передачу техники, на которой украинские защитники проходят обучение.

Украинцы учатся в Польше в рамках миссии ЕС. Страна выступила одним из организаторов этой миссии. Ее штаб был создан на базе штаба 11-й Любушской бронетанковой дивизии на западе Польши.

Добавим, что Польша передислоцировала свои ракетные комплексы Patriot в Варшаву.

31 января группа из 70 бойцов ВСУ прибыла в Германию, чтобы учиться работе с системами, которые Берлин предоставит столице Украины.

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