Польша готова обсудить передачу МиГ-29 Украине: названо главное условие

Польша и Украина / © Getty Images

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Украина и Польша снова обсуждают возможность заключения соглашения, предусматривающего передачу польских истребителей МиГ-29 в обмен на украинские разработки в сфере беспилотных технологий.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает «Укринформ».

По его словам, в последнее время переговорный процесс обрел новый импульс. Украинская сторона подтвердила заинтересованность в продолжении диалога и представила Варшаве предложение о передаче современных беспилотных технологий в ближайшие два года.

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«На прошлой неделе появился шанс продолжить эти переговоры. Мы получили от украинской стороны сигнал, что она и дальше заинтересована в такой договоренности. Украина представила предложения по передаче Польши беспилотным технологиям в ближайшие два года», — заявил Косиняк-Камыш во время пресс-конференции в Варшаве.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что Варшава будет рассматривать только такое соглашение, которое будет отвечать интересам обоих государств.

Передача Польшей истребителей МиГ-29: что известно

Идея передачи Польшей истребителей МиГ-29 обсуждается уже не первый год. Однако договоренности до сих пор не удалось достичь. Одной из причин стало отсутствие компромисса по условиям обмена самолетов на украинские технологии в сфере беспилотников.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский отмечал, что Киев не заинтересован в получении МиГ-29 без предварительной модернизации, в то время как польская сторона не готова оплачивать обновление истребителей.

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В то же время, польские МиГ-29 постепенно выводятся из состава Воздушных сил страны из-за завершения их летного ресурса.

Кроме того, Польша и Украина продолжают консультации по сотрудничеству в сфере беспилотных технологий в рамках европейского механизма SAFE.

По данным польского Минобороны, с начала полномасштабного вторжения России Варшава предоставила Украине военную помощь на сумму около 16,5 млрд злотых (около 4 млрд евро). Около 90% этой поддержки было предоставлено в 2022-2023 годах.

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