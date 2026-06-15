Польша готова передать МиГ-29, но не просто так: какое условие назвали в Минобороны

МиГ-29 / © Associated Press

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Польша до сих пор не передала Украине старые истребители МиГ-29, обещанные еще в январе 2026 года. В Варшаве заявляют, что поставки зависят от договоренности с Киевом о передаче технологий.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире польского «Радио ZET».

«Мы не передали Украине истребители МиГ. Нынешнее правительство этого не сделало», — сказал он.

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По словам Томчика, польская сторона ведет с Украиной переговоры по технологическому сотрудничеству. Именно от этого, как он объяснил, зависит дальнейшая передача самолетов.

«Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это будет согласовано, дело будет успешным. Диалог продолжается», — заявил заместитель министра обороны Польши.

Он также подчеркнул, что Польша заинтересована в развитии собственного потенциала в сфере беспилотников.

«Поляки четко дали понять: поскольку мы наращиваем свой потенциал в сфере беспилотников, мы хотели бы иметь возможность использовать их, и мы передадим оборудование, если соглашение будет окончательно оформлено», — добавил Томчик.

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Мы ранее информировали, что Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.

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