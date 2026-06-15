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Польша готова передать МиГ-29, но не просто так: какое условие назвали в Минобороны
В Варшаве объясняют, что поставки самолетов связаны с переговорами о технологиях и развитием польского потенциала в сфере беспилотников.
Польша до сих пор не передала Украине старые истребители МиГ-29, обещанные еще в январе 2026 года. В Варшаве заявляют, что поставки зависят от договоренности с Киевом о передаче технологий.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире польского «Радио ZET».
«Мы не передали Украине истребители МиГ. Нынешнее правительство этого не сделало», — сказал он.
По словам Томчика, польская сторона ведет с Украиной переговоры по технологическому сотрудничеству. Именно от этого, как он объяснил, зависит дальнейшая передача самолетов.
«Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это будет согласовано, дело будет успешным. Диалог продолжается», — заявил заместитель министра обороны Польши.
Он также подчеркнул, что Польша заинтересована в развитии собственного потенциала в сфере беспилотников.
«Поляки четко дали понять: поскольку мы наращиваем свой потенциал в сфере беспилотников, мы хотели бы иметь возможность использовать их, и мы передадим оборудование, если соглашение будет окончательно оформлено», — добавил Томчик.
Мы ранее информировали, что Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.