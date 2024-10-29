Польша может отдать свои истребители Украине при одном условии: что сказал Дуда

Польша готова передать Украину свои истребители МиГ-29, если союзники по НАТО обеспечат защиту ее воздушного пространства до поступления новых самолетов.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в эфире Radio Zet, отметив, что страна уже выразила готовность поддержать Украину при определенных условиях безопасности.

"...Когда западные самолеты, по крайней мере, временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а в скором времени мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию", — добавил президент Польши.

Кроме того, Хорватия также планирует передать Украине значительную военную помощь до конца года. Хорватия планирует приобрести до 50 танков Leopard 2A8 в Германии для замены своих советских танков, которые в дальнейшем будут переданы Украине.