Угроза странам Балтии со стороны РФ / © ТСН.ua

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Польша готова немедленно применить военную силу и направить свои подразделения на помощь одной из стран Балтии в случае вооружённой провокации со стороны России. Варшава не намерена ждать формального решения о запуске статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на беседы с двумя ключевыми министрами польского правительства.

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Польша не будет ждать официального решения НАТО

По информации собеседников издания, в польском правительстве и других странах Альянса активно обсуждаются сценарии возможного военного столкновения с Россией. Речь идет не о подготовке нападения на РФ, а о способах реагирования на возможную российскую агрессию против стран НАТО.

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В частности, рассматривается сценарий ограниченной вооружённой провокации против одной из трёх прибалтийских стран. Например, Россия может попытаться захватить небольшой населённый пункт, проверяя готовность Альянса защищать своих членов.

При таком развитии событий Польша рассматривает возможность немедленного военного вмешательства. Как утверждает один из собеседников Onet, польские вооружённые силы отправятся на помощь подвергшейся нападению стране, не дожидаясь формального решения НАТО о применении статьи 5.

Такой шаг должен был бы показать Москве, что нападение на любое государство Альянса повлечет за собой противостояние не только с ней, но и с другими союзниками.

Какие войска Польша может направить на помощь странам Балтии

В то же время между собеседниками издания существуют определенные разногласия относительно масштабов возможной военной операции.

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Один из представителей правительства подчеркивает необходимость немедленного вмешательства, тогда как другой обращает внимание на ограниченность польских военных ресурсов и риск ослабления собственной обороноспособности страны.

Поэтому, по его мнению, Варшава могла бы направить в первую очередь силы специального назначения, а не крупные бронетанковые подразделения.

При этом, по информации Onet, принципиальная готовность Польши оказать военную помощь странам Балтии не вызывает разногласий среди опрошенных представителей правительства.

В Польше предупреждают о риске раскола НАТО

Польские правительственные чиновники считают, что отсутствие реакции на российскую провокацию или слишком позднее вмешательство фактически означат конец НАТО.

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Если Альянс не сможет защитить одну из своих стран-членов, Россия получит возможность и в дальнейшем проверять его единство. В таком случае Польша также не сможет быть уверена, что в случае нападения получит помощь союзников.

Именно поэтому потенциальное военное вмешательство Варшавы преследует двойную цель: защитить подвергшееся нападению государство и не позволить Кремлю расколоть Североатлантический альянс.

Как отмечает Onet, публичный сигнал о готовности Польши действовать без промедления должен также удержать Москву от попыток ограниченной военной провокации против стран Балтии. В то же время речь идет о позиции собеседников издания в правительстве, а не об официально объявленном решении относительно конкретного военного плана.

Напомним, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о необходимости создания бесполетной зоны на востоке страны. Варшава предлагает распространить этот принцип на весь восточный фланг НАТО, чтобы иметь более чёткие основания для уничтожения воздушных целей, нарушающих воздушное пространство Альянса.

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