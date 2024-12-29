Польша готова помочь Украине в случае отключения электроснабжения из Словакии

Польское правительство выразило готовность увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать возможные дисбалансы в украинской энергосистеме, которые могут возникнуть из-за решения Словакии прекратить поставки резервной электроэнергии.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на польского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Польша готова оперативно вмешаться, если словацкое правительство под руководством Роберта Фицо реализует свою угрозу отключить резервные источники поставок электроэнергии для Украины.

Заверения со стороны Варшавы прозвучали на фоне обострения споров по транзиту газа через Украину. Словацкий премьер Фицо, зависящий от российского газа, заявил, что Братислава может прекратить поставки электроэнергии в Украину, если это будет необходимо для обеспечения собственных потребностей страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.