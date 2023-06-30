Польша готова разместить американское ядерное оружие — премьер-министр Моравецкий

Польский премьер объявил о желании его страны присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing, которая является частью ядерного сдерживания.

В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, Польша заинтересована в участии в программе НАТО Nuclear Sharing, являющейся частью ядерного сдерживания.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу, 30 июня, после саммита ЕС, сообщает Polsat News.

"Окончательное решение будет зависеть от наших партнеров из США и НАТО. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении”, – сказал он.

Польский премьер добавил, что его страна не желает "сидеть сложа руки, пока Путин усиливает всевозможные угрозы".

Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая является частью ядерного сдерживания. Она предусматривает предоставление ядерных боеголовок государствам-членам Альянса, не имеющим собственного ядерного оружия.

С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама будет управлять ядерным оружием, которое будет расположено на территории Беларуси, поэтому не нарушает договоренностей по нераспространению ядерного оружия.

Между тем, американский президент Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие.

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