Польша готовилась сбивать истребители РФ системами Patriot: детали

Польша перевела свои силы ПВО в режим полной боевой готовности после того, как 28 ноября российские истребители МиГ-31 отправились на мероприятие. Хотя они не покинули воздушное пространство России, польская армия повысила уровень готовности своих оборонительных систем, включая Patriot.

Об этом пишет издание BILD.

Сообщается, что эти самолеты способны развивать скорость до 3000 км/ч, что позволяет им добраться до польского воздушного пространства менее чем за 15 минут. Кроме того, МиГ-31 оснащены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», что делает их особенно опасными для НАТО, внимательно следящего за их полетами.

Это очередная провокация со стороны Кремля. Россия постоянно нас проверяет, они хотят видеть нашу реакцию», — отметил источник BILD в НАТО.

По его словам, даже если ПВО Североатлантического альянса переводят в режим повышенной готовности, российские системы наблюдения, вероятно, могут выявить эти действия. Однако в Альянсе заявляют, что готовы к любой ситуации.

«Пусть знают: мы всегда готовы защищать территорию НАТО», — подчеркнул офицер.

Ранее в НАТО высказались о сбитии российских самолетов.

«Зачем сбивать самолет, не представляющий прямой угрозы? Это было бы действительно бессмысленно», — удивил заявлением генсек НАТО Марк Рютте.