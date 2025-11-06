Польша готовит граждан к обороне: запустила масштабную программу wReady

Базовые военные учения с добровольцами в Польше / © Associated Press

Польша начинает амбициозную пилотную оборонную программу общей оборонной подготовки wReady, которая позволит каждому совершеннолетнему гражданину пройти однодневный курс базовых навыков по безопасности и выживанию. До 2026 года обучение охватит около 400 тыс. человек.

Об этом объявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает RMF24.

Программа wReady начнется 22 ноября и продлится до 14 декабря. На первом, пилотном этапе участие смогут принять 25 тыс. человек. Обучение будет проводиться по выходным и будет охватывать несколько ключевых направлений — безопасность, выживание, медицину и кибергигиену.

Регистрация уже открыта: участники могут самостоятельно выбрать курс и место прохождения занятий. В целом программу реализуют 132 подразделения, преимущественно из состава Войск территориальной обороны, при поддержке Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В Министерстве национальной обороны отметили, что эти курсы не являются военной службой, «не предусматривают принятия присяги или зачисления в резерв», а их цель — научить граждан действовать в экстремальных ситуациях: во время наводнений, аварий или потенциальных угроз безопасности.

По словам Косиняка-Камыша, программа достигнет полной готовности в начале 2026 года. В следующем году планируется обучить около 400 тыс. человек в различных форматах — от индивидуальных и групповых занятий до проектов «Образование с армией», резервной подготовки и добровольной службы.

Как отмечают в ведомстве, инициатива разрабатывалась в течение последних шести месяцев и теперь открыта для всех, кто стремится получить ключевые практические знания для действий в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, с 2026 года Минобороны Польши начнет масштабную кампанию военной квалификации, во время которой 235 тыс. граждан получат повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. Впервые это будет касаться не только мужчин призывного возраста (19-24 лет), но и женщин и лиц старше 50 лет. Цель — определить физическую и психическую пригодность и внести данные в реестр.

К слову, в сентябре 2025 года в 10 воеводствах Польши был объявлен ускоренный вызов резервистов Территориальных сил обороны (ТрО) из-за нарушения воздушного пространства российскими дронами.