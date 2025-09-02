Польша готовит изменения к закону о помощи беженцам: что изменится для украинцев

Польский парламент рассмотрит новый проект закона уже в сентябре / © Сейм Польщі

Правительство Польши представило новый проект закона о помощи украинским беженцам, в котором учло замечание президента Кароля Навроцкого, наложившего вето на предыдущую версию.

Об этом сообщает Polsat News.

Главное изменение касается привязки социальных выплат, в том числе помощи на содержание детей «800 плюс», к активности родителей на польском рынке труда. Это решение призвано избежать правового хаоса, который может возникнуть после 30 сентября, когда истекает срок действия нынешней законодательной базы, регулирующей временную защиту украинцев.

О завершении работы над проектом закона, направленного на усиление контроля за доступом иностранцев к социальным и медицинским услугам, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик. Он подчеркнул, что «в проекте содержатся положения, позволяющие избежать хаоса после 30 сентября». По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел и администрации Каролины Галецкой, проект планируют передать на заседание правительства уже в сентябре.

Что предполагает новый проект закона

Опубликованный на сайте правительственного центра законодательства проект закона предусматривает несколько ключевых изменений. Самая важная — это привязка права на получение выплаты «800 плюс» для иностранцев, включая украинцев, к двум основным условиям: наличию работы у заявителя и обучению детей в польской школе.

Кроме этого, новые правила позволят Институту социального страхования (ZUS) ежемесячно проверять в реестре, который ведет Главное управление пограничной службы, находятся ли получающие иностранцы на территории Польши.

Проект также связывает право на получение другой помощи – «Хороший старт» – с наличием работы или медицинского страхования. Кроме того, некоторые положения закона от 12 марта 2022 о помощи украинским беженцам будут продлены до 4 марта 2026, что обеспечит непрерывность защиты.

Президентское вето и его последствия

Решение о подготовке нового закона стало необходимо после того, как президент Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на предыдущий законопроект. Президент обосновал свое решение тем, что выплата «800 плюс» должна предоставляться только беженцам, которые работают в Польше. По словам президента, в предыдущем варианте закона это условие отсутствовало.

В то же время президент предложил собственный проект закона, который кроме привязки выплат к трудоустройству содержит положения о продлении срока предоставления польского гражданства и увеличении наказания за нелегальное пересечение границы.

«Мы призываем, чтобы этот закон был принят до конца сентября польским парламентом. Президент, если он будет принят в той форме, которую мы подготовили, сможет сразу же подписать его», — отметил глава кабинета президента Павел Шефернакер.

В настоящее время украинцы, которые находятся в Польше, пользуются временной защитой и легальным статусом пребывания, которая действует до 30 сентября 2025 года. Если новые изменения в закон не будут приняты, тысячи беженцев могут потерять разрешение на пребывание, доступ к рынку труда, социальным выплатам, медицинскому обслуживанию и образованию.

Напомним, Польша обновила финансовые правила для въезда украинцев. Теперь при пересечении польской границы украинцам нужно подтвердить наличие средств на проживание и возвращение домой.