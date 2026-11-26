Ракетный обстрел. / © Associated Press

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Заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик заявил о необходимости создания бесполетной зоны на востоке страны. Варшава предлагает распространить такой принцип на весь восточный фланг НАТО, чтобы иметь более четкие основания для уничтожения воздушных целей, нарушающих воздушное пространство Североатлантического союза.

Об этом сообщило издание Interia Wydarzenia.

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По словам Томчика, речь идет о создании небольшой бесполетной зоны на расстоянии нескольких или нескольких десятков километров от государственной границы.

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Чиновник объяснил, что в случае обнаружения воздушного объекта, который, например, залетает с территории Украины в воздушное пространство Польши и отвечает определенным параметрам высоты и скорости, его пребывание в такой зоне может стать основанием для уничтожения.

«Это означает, что когда польский пилот истребителя знает, что летательный аппарат входит в польское воздушное пространство из Украины, летит на определенной высоте, с определенной скоростью и входит в бесполетную зону, которая видна на радаре, — это основание для сбивания такого объекта», — заявил Томчик.

По данным издания, инициатива связана с недавними случаями нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами и беспилотником.

Томчик отметил, что защита восточного фланга НАТО является одним из ключевых вопросов безопасности. Он также напомнил о польских оборонных инициативах, в частности, программе «Восточный щит» и усилении защиты воздушного пространства истребительной авиацией. По его словам, эти меры должны стать гарантией безопасности страны.

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Напомним, Bloomberg сообщило о том, что Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Инициатива вызвала дискуссии в Брюсселе из-за риска непосредственного столкновения Альянса с Москвой. По их информации, реализация такой инициативы могла бы предусматривать, что Киев будет предупреждать Альянс об угрозах и предоставить ему доступ к своему воздушному пространству.

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