Польша готовит ограничения для российских дипломатов на территории страны – подробности от Сикорского

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава введет ограничения на передвижение работников российского посольства по территории страны.

Об этом он сказал 27 мая после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, пишет Onet.

Сикорский заявил, что Польша введет "ограничения на передвижение российских дипломатов в нашей стране". Они будут касаться и посольства и консульского персонала России в Польше.

"Российским дипломатам разрешат передвигаться только в пределах Мазовии (территории на востоке Польши – ред.), а консулам – только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключение сделают для главы посольства", - рассказал глава МИД.

"У других стран уже есть такие правила, и мы надеемся, что другие будут следовать нашему примеру", - подчеркнул Сикорский.

Министр также подчеркнул, что у Варшавы есть доказательства причастности Москвы к санкционированию диверсий.

"Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупредительный сигнал".

Напомним, Медведев пообещал Варшаве "порцию радиоактивного пепла" во время мировой войны.

Читайте также ведущие новости дня: