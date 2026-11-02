Польша готовится к худшему: как российская угроза меняет жизнь людей – FT

Флаг Польши / © Unsplash

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Война России против Украины все более ощутимо влияет на повседневную жизнь соседней Польши. В восточных регионах жители привыкают к воздушным тревогам, военным самолетам в небе и сообщениям о возможных угрозах. Власти тем временем усиливают противовоздушную оборону и обустраивают укрытие на случай российских атак.

Особенно заметны эти изменения в Люблине, расположенном примерно в 100 километрах от украинской границы, пишет Financial Times.

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Как война изменила жизнь поляков

С начала сентября жители Люблина регулярно получают экстренные сообщения о возможных нарушениях воздушного пространства российскими самолетами и беспилотниками.

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Только за сентябрь местный аэропорт шесть раз приостанавливал гражданские рейсы, чтобы обеспечить работу военной авиации. Польша также усилила боевую готовность в Люблинском и Подкарпатском воеводствах из-за более интенсивных российских ударов по западу Украины.

«Возможно, мы слишком долго думали об этой войне как о чем-то, что может происходить только по другую сторону нашей границы», — отметил заместитель директора департамента общественной безопасности Люблина Дариуш Кшиштофик.

В соседней деревне Вонвольница жители также жалуются на постоянные предупреждения и шум истребителей. Местные власти опасаются, что из-за чрезмерного количества уведомлений люди постепенно начнут их игнорировать.

Одна из жительниц рассказала, что ее семья еще со времен коммунизма хранит запасы продуктов в случае чрезвычайной ситуации. Однако просыпаться от звуков военных самолетов для нее стало новым источником стресса.

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Польша готовит укрытие и усиливает ПВО

В этом году Польша направила на оборону почти 5% ВВП, однако система гражданской защиты до сих пор нуждается в модернизации.

В Люблине уже открыли герметичное укрытие на 200 человек, способное оградить от химического оружия и радиоактивных частиц. В течение трех лет планируется модернизировать еще 101 укрытие.

По оценкам местных властей, подземные паркинги и другие сооружения могут приютить более 450 тысяч человек в случае атак беспилотников. Однако укрытия, рассчитанные на более мощные ракетные удары, способны принять только 38 тысяч жителей.

Город также расширяет систему сирен, которые сейчас слышат около 70% населения. До конца года планируется обеспечить полное покрытие.

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Как Польша укрепляет защиту от России

В октябре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о развертывании батарей ПВО Patriot вблизи аэропорта Люблина. В регионе также планируется создать вертолетную базу и дополнительные военные подразделения для борьбы с беспилотниками.

Кроме того, Варшава реализует два масштабных оборонных проекта:

«Восточный щит» за 2,3 млрд евро — заграждение и противотанковые рвы вдоль 700 км восточной границы.

«Стена из дронов» за 3,5 млрд евро – система противодействия беспилотникам из 18 мобильных батарей.

В то же время местные власти опасаются, что усиление военного присутствия и угроза конфликта могут отпугнуть инвесторов.

«Инвесторы оценивают безопасность региона, поэтому сейчас у нас есть много причин для беспокойства, в частности, из-за возможных экономических потерь. Риск войны с Россией никогда не будет привлекательным», — подчеркнул мэр Вонвольницы Марцин Лагуна.

Румыния обвинила Россию в попытке диверсии

Ранее президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в причастности к попытке поджога одного из заводов на территории страны. Он назвал инцидент серьезным нарушением суверенитета и угрозой национальной безопасности.

По словам Дана, Москва годами ведет гибридную войну против Европы, используя вмешательство в выборы, дезинформацию, кибератаки и диверсии.

«Гибридная война ведется годами, в разных формах, с той же целью ослабить европейские государства изнутри и солидарность между ними», — подчеркнул румынский президент.

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