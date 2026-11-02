ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
296
Время на прочтение
3 мин

Польша готовится к худшему: как российская угроза меняет жизнь людей – FT

Сирены, истребители над головой и постоянные предупреждения об опасности становятся частью жизни поляков. Из-за российской угрозы страна усиливает оборону, готовит укрытие и тратит миллиарды евро на защиту границ.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Флаг Польши

Флаг Польши / © Unsplash

Война России против Украины все более ощутимо влияет на повседневную жизнь соседней Польши. В восточных регионах жители привыкают к воздушным тревогам, военным самолетам в небе и сообщениям о возможных угрозах. Власти тем временем усиливают противовоздушную оборону и обустраивают укрытие на случай российских атак.

Особенно заметны эти изменения в Люблине, расположенном примерно в 100 километрах от украинской границы, пишет Financial Times.

Как война изменила жизнь поляков

С начала сентября жители Люблина регулярно получают экстренные сообщения о возможных нарушениях воздушного пространства российскими самолетами и беспилотниками.

Только за сентябрь местный аэропорт шесть раз приостанавливал гражданские рейсы, чтобы обеспечить работу военной авиации. Польша также усилила боевую готовность в Люблинском и Подкарпатском воеводствах из-за более интенсивных российских ударов по западу Украины.

«Возможно, мы слишком долго думали об этой войне как о чем-то, что может происходить только по другую сторону нашей границы», — отметил заместитель директора департамента общественной безопасности Люблина Дариуш Кшиштофик.

В соседней деревне Вонвольница жители также жалуются на постоянные предупреждения и шум истребителей. Местные власти опасаются, что из-за чрезмерного количества уведомлений люди постепенно начнут их игнорировать.

Одна из жительниц рассказала, что ее семья еще со времен коммунизма хранит запасы продуктов в случае чрезвычайной ситуации. Однако просыпаться от звуков военных самолетов для нее стало новым источником стресса.

Польша готовит укрытие и усиливает ПВО

В этом году Польша направила на оборону почти 5% ВВП, однако система гражданской защиты до сих пор нуждается в модернизации.

В Люблине уже открыли герметичное укрытие на 200 человек, способное оградить от химического оружия и радиоактивных частиц. В течение трех лет планируется модернизировать еще 101 укрытие.

По оценкам местных властей, подземные паркинги и другие сооружения могут приютить более 450 тысяч человек в случае атак беспилотников. Однако укрытия, рассчитанные на более мощные ракетные удары, способны принять только 38 тысяч жителей.

Город также расширяет систему сирен, которые сейчас слышат около 70% населения. До конца года планируется обеспечить полное покрытие.

Как Польша укрепляет защиту от России

В октябре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о развертывании батарей ПВО Patriot вблизи аэропорта Люблина. В регионе также планируется создать вертолетную базу и дополнительные военные подразделения для борьбы с беспилотниками.

Кроме того, Варшава реализует два масштабных оборонных проекта:

  • «Восточный щит» за 2,3 млрд евро — заграждение и противотанковые рвы вдоль 700 км восточной границы.

  • «Стена из дронов» за 3,5 млрд евро – система противодействия беспилотникам из 18 мобильных батарей.

В то же время местные власти опасаются, что усиление военного присутствия и угроза конфликта могут отпугнуть инвесторов.

«Инвесторы оценивают безопасность региона, поэтому сейчас у нас есть много причин для беспокойства, в частности, из-за возможных экономических потерь. Риск войны с Россией никогда не будет привлекательным», — подчеркнул мэр Вонвольницы Марцин Лагуна.

Румыния обвинила Россию в попытке диверсии

Ранее президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в причастности к попытке поджога одного из заводов на территории страны. Он назвал инцидент серьезным нарушением суверенитета и угрозой национальной безопасности.

По словам Дана, Москва годами ведет гибридную войну против Европы, используя вмешательство в выборы, дезинформацию, кибератаки и диверсии.

«Гибридная война ведется годами, в разных формах, с той же целью ослабить европейские государства изнутри и солидарность между ними», — подчеркнул румынский президент.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie