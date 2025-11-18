- Дата публикации
Польша готовится к нападению РФ: бывший член правительства рассказал о настроениях в стране
Поляки понимают, кто такая РФ и что такое независимость в контексте агрессии РФ.
У Польши нет политических сомнений, что Россия готовится к нападению. Поляки понимают потенциальную угрозу и уже начались процессы подготовки.
Об этом в эфире «КИЕВ24» отметил Петр Кульпа, бывший член правительства Польши.
Он убежден, что полякам нужно брать пример с Украины в плане подготовки, чтобы предотвратить войну.
«У всех есть понимание, что нужно готовиться, и слава Богу, процессы в этом направлении идут. Конечно, есть вопросы к подготовке именно армии. Мы знаем и о количестве танков и что вообще война. Но нет дальнобойного оружия», — заметил Кульпа.
Он добавляет: чем больше Польша берёт пример с Украины, тем она становится увереннее, что сможет отразить атаку.
Напомним, в Польше на железнодорожном участке возле села Жичин сработало взрывное устройство, повредившее путь на важном маршруте Варшава — Люблин.
Премьер Дональд Туск заявил о возможной диверсии. В то же время, инцидент расследует полиция, чтобы установить все обстоятельства.