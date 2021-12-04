Польша готовится к прививке детей от коронавируса: заказала более миллиона доз COVID-вакцины

Польша готовится к прививке детей от коронавируса: заказала более миллиона доз COVID-вакцины

Многие родители хотят вакцинировать детей в возрасте от пяти лет.

Польша за десять дней получит 1,1 млн доз вакцины против коронавируса для детей 5-11 лет, а кампания по прививке должна начаться 16 декабря.

Об этом заявил спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич, — пишет Укринформ.

Партия в объеме 1,1 млн доз вакцины прибудет в Польшу 13 декабря.

Многие родители хотят вакцинировать детей в возрасте от пяти лет.

В Польше сейчас – на четвертой волне пандемии – наблюдается пик инфицирования COVID-19. Впрочем, в последние дни есть динамика уменьшения количества заражений.

Также правительство рассматривает вариант обязательной прививки против коронавируса медицинского персонала. Среди врачей процент вакцинированных очень высок, между медсестер и других групп медиков часто не превышает 80%.

В целом полностью вакцинировано примерно 60% населения Польши.

По данным Минздрава страны, среди умерших от COVID-19 только 6,7% были вакцинированы двумя дозами. В министерстве утверждают, что все летальные случаи напрямую не связаны с прививкой.

Напомним, что в некоторых европейских странах уже приступили к вакцинации детей. К примеру, в Израиле от 23 ноября стартовала вакцинация от COVID-19 детей 5-11 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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