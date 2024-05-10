Польша готовится к вероятной войне с Россией и Беларусью: министр обороны рассказал детали

В Варшаве готовится комплексный план усиления обороноспособности страны на случай войны с Россией.

Польша планирует укрепить свои границы с РФ и Белорусью и провести комплексную подготовку государственных механизмов и населения к вероятной войне с Россией.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Radio ZET.

На вопрос, пора ли строить в Польше бункеры и фортификационные сооружения на границе с Россией и Беларусью, министр ответил, что правительство готовит такой план и "де-факто" уже укрепляет свою границу и проводит комплексные мероприятия.

Косиняк-Камыш рассказал, что уже некоторое время у него есть "эвакуационный рюкзак" и пока нет оснований его разбирать.

"Когда я собирался в Украину, это была первая поездка после начала войны, я подготовил рюкзак, с которым поехал туда, и он до сих пор упакован", – сказал министр, добавив, что не собирается никого запугивать.

Он также отметил, что с нового учебного года во всех школах страны будет введен курс "Обучение с армией".

"Эта программа уже есть, и в следующем году все школы будут готовить детей: куда идти, где сигнализация, куда звонить, как себя вести", — рассказал министр обороны.

Ему также задали вопрос, почему в Польше срочно не строятся заводы по производству артиллерийских боеприпасов.

Косиняк-Камыш ответил, что правительство работает над этим вопросом, а также планирует выделить на оборонные нужды 100 млрд евро, которые, в частности, пойдут на строительство общей системы ПВО.

Напомним, США, Польша и страны Балтии проводят совместные учения ВВС. Целью обучения является расширение интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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