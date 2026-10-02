Польша готовится к войне: новый закон должен изменить систему обороны

Польская армия / © Associated Press

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В Польше продолжается работа над законопроектом об оборонной готовности государства, который призван укрепить систему управления обороной и обеспечить более оперативное реагирование на внешние угрозы. Документ, в частности, призван упростить переброску польских и союзных войск в критически важные районы ещё до формального введения военного положения.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

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Законопроект разрабатывает Министерство национальной обороны Польши. В настоящее время документ находится на этапе внутриведомственных согласований, поэтому окончательные положения ещё могут измениться.

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В Минобороны подтвердилиRzeczpospolita факт подготовки документа.

Зачем Польше нужен новый закон

Основной целью законопроекта в польском министерстве обороны называют укрепление оборонного потенциала страны и совершенствование взаимодействия между Вооружёнными силами и службами, ответственными за внутреннюю безопасность.

Документ также должен обеспечить адаптацию действующего законодательства к современным угрозам, в частности к гибридным атакам, кибератакам и дезинформации. Особый акцент сделан на подготовке органов государственной и местной власти к работе в условиях повышенной или полной оборонной готовности.

В Rzeczpospolita отмечают, что законопроект призван восполнить пробел между функционированием государства в мирное время и формальным введением военного положения.

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Войска смогут быстрее перемещаться

Одной из ключевых задач документа является совершенствование системы управления обороной и создание условий для более оперативного переброса войск в районы, где возникает угроза. Речь идет также о возможности перемещения союзных сил.

Проект предусматривает интеграцию польского Плана оборонного реагирования в систему реагирования НАТО (NATO Response System), а также создание необходимой инфраструктуры.

Кроме того, планируется расширить круг органов и структур, которые будут участвовать в системе постоянных дежурств и управлении обороной государства. Законопроект должен более четко определить задачи и полномочия органов государственной администрации в сфере обороны.

Изменения коснутся не только военных

Новые правила должны охватить и невоенную сферу. В частности, предполагается совершенствование оперативного планирования, оборонного программирования, подготовки государственных органов и проведения оборонных учений.

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Также планируется урегулировать работу гражданских сотрудников на командных пунктах и обновить правила проведения учений и курсов по обороне.

В польском Минобороны объясняют необходимость нового закона тем, что в настоящее время правила, касающиеся оборонной подготовки и системы управления обороной, разбросаны по нескольким постановлениям правительства. По мнению ведомства, это затрудняет применение единого подхода к выполнению оборонных задач.

Какие изменения уже произошли в Польше

В марте 2025 года правительство Польши утвердило новое постановление об оборонной готовности государства. Вместо трех прежних состояний — постоянной готовности, кризисного периода и военного времени — было установлено два: состояние постоянной и состояние полной оборонной готовности.

Постоянная оборонная готовность действует в мирное время и предусматривает планирование, учения, функционирование систем оповещения и постоянных дежурств, а также подготовку к гибридным угрозам.

Полная оборонная готовность может вводиться в случае внешней угрозы безопасности Польши или во время войны. Она, в частности, позволяет приступить к мобилизации и полному развертыванию системы обороны.

Новый законопроект призван закрепить соответствующие механизмы уже на уровне закона и сделать систему управления обороной более согласованной.

В польском Минобороны пока не называют дату, когда документ может быть внесен в Сейм. Там отмечают, что из-за сложности законодательного процесса сроки его рассмотрения пока неизвестны.

Напомним, с 1 октября польские военные смогут принимать решения о сбивании вражеских воздушных целей на основании данных радаров и информации из Украины, не дожидаясь обязательной визуальной идентификации.

Тем временем российские дипломатические представительства в странах Европы выступили с заявлениями о том, что Кремль «будет готов задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО будут пытаться изолировать Калининградскую область».

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