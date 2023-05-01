Польша "готовится" к войне с Германией: российская пропаганда удивила очередным бредом

Пропагандист удивленно заявил, что раньше война между Польшей и Германией была "немыслимой", а сейчас это реально.

Российская пропаганда придумала очередной фейк. Один из "экспертов" в эфире государственного пропагандистского телеканала издал, что Польша готовится "напасть" на Германию ее же танками.

Фрагмент видео появился в Сети.

"В Польше начались военные учения. Но военные учения не на востоке, а на западе. Польша готовится к войне с Германией. Некий феномен — Польша требует от немцев танки, чтобы воевать с немцами", — издал российский "эксперт" и удивленно добавил, что раньше это было "немыслимо", а сейчас это реально.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев опубликовал видео из Умани, куда прилетела ракета РФ и выдал его за "обстрел Донбасса". На видео женщина в крови показывает свою квартиру в первые минуты после обстрела. Пропагандист обнародовал обрезанную версию видео, убрав в частности отрывок, где Юлия говорит, что ненавидит "к***пов".

Читайте также: