Польша готовится к войне: в стране намерены ввести особый режим

Польские военные / © Associated Press

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В Польше разрабатывается новый правовой режим — «состояние полной готовности государства к войне», который должен позволить стране начать подготовку к возможному вооружённому конфликту ещё до официального введения военного положения.

Об этом в комментарии изданию Defence24 сообщил советник министра национальной обороны Польши Мацей Самсонович.

По словам Самсоновича, Министерство национальной обороны работает над созданием нового правового механизма, который должен восполнить пробел между мирным временем и моментом официального введения военного положения.

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Предполагается, что новый режим позволит государству заранее запускать процедуры, необходимые для подготовки к возможному конфликту, в частности переброску войск, приведение в готовность стратегической инфраструктуры, транспортной системы и организацию приема союзных сил НАТО.

«Состояние полной готовности государства к войне» в настоящее время находится на стадии внутреннего рассмотрения в оборонном ведомстве, а подробности документа будут обнародованы после завершения межведомственных согласований.

Изменения в реализации оборонных проектов

Параллельно с этим польское Министерство обороны готовит законодательные изменения, касающиеся реализации стратегических оборонных инвестиций, военной мобильности и передвижения войск по территории страны.

Как пояснил Самсонович, в случае резкого ухудшения обстановки в сфере безопасности Вооруженные силы Польши должны получить более широкие полномочия по управлению передвижением военных колонн и координации перевозок еще до начала боевых действий.

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Кроме того, правительство стремится максимально сократить сроки строительства критически важных оборонных объектов. Речь идет о дорогах, железнодорожных магистралях, портах, аэропортах, топливных базах, трубопроводах и логистических узлах, необходимых для быстрого приема и обеспечения войск НАТО.

По словам советника министра, действующие административные и экологические процедуры могут затягивать реализацию таких проектов на годы, что неприемлемо в условиях растущих военных угроз.

Польша рассчитывает на «военный Шенген»

Новые законодательные инициативы также связаны с планами Европейского Союза по развитию военной мобильности, которые часто называют «военным Шенгеном».

Варшава планирует использовать европейское финансирование для модернизации транспортной инфраструктуры двойного назначения. Это должно обеспечить быструю переброску союзных войск, их материально-техническое обеспечение, логистику, поставки топлива и ремонт военной техники в случае кризиса.

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Когда будет введен особый режим

В настоящее время законопроект о введении «состояния полной готовности государства к войне» находится на этапе внутренней подготовки в Министерстве национальной обороны Польши.

Сроки его рассмотрения правительством и последующего внесения в Сейм пока не определены. В то же время в польском министерстве обороны подчеркивают, что необходимые нормативные изменения должны быть подготовлены без лишних промедлений с учетом ситуации с безопасностью в регионе.

Напомним, что Министерство юстиции Польши совместно с Министерством национальной обороны разрабатывает поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной дисциплины. В частности, эксперты предлагают существенно ужесточить наказание за отказ военнослужащего выполнить приказ в боевой обстановке.

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