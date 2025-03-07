Польша готовится увеличить армию: каждый мужчина должен быть готов к войне — Туск

Для женщин военная подготовка не будет обязательна.

Польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины на случай войны. Такие меры должны привести к увеличению армии до полумиллиона.

О такой инициативе объявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме в пятницу, 7 марта, сообщает RMF FM.

"До конца года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был подготовлен к войне", – заявил он.

При этом Туск обратил внимание на численность украинской армии, противостоящей полномасштабному вторжению России. По его словам, Силы обороны Украины насчитывают около 800 тысяч человек, тогда как в российской армии – около 1,3 миллиона солдат.

"Польша должна иметь полумиллионную армию вместе с резервистами", – подчеркнул польский премьер-министр.

В общении с журналистами Дональд Туск сообщил, что для женщин военная подготовка не будет обязательной, но при желании они также смогут приобщиться.

Напомним, утром 7 марта Польша подняла в небо истребители и привела противовоздушную оборону (ПВО) к готовности из-за ракетной атаки РФ по Украине.

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