"Польша готовится захватить Украину": в России сделали очередное "сенсационное" заявление

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша якобы "переходит к захвату территорий на западе Украины".

По его словам, "партнеры киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют "особые планы на украинские земли".

Об этом пишет российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий. Ярким подтверждением тому стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", — заявил Патрушев.

По его словам, "уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины".

Напомним, посол Украины Андрей Дещица заявил, что Россия может обстрелять территорию Польши, и это государство готовится к такому вероятному сценарию. При этом не имеет значения, что Польша – член НАТО.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президента РФ Владимира Путина необходимо отстранить от власти. В противном случае применение грубой силы со стороны России будет продолжаться.

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