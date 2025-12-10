Польша хочет передать Украине истребители МиГ-29: но есть важный нюанс

МиГ-29.

Реклама

В настоящее время продолжаются переговоры Польши и Украины о возможности передачи истребителей МиГ-29. Решение пока не принято, но тема активно прорабатывается.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши.

"Передача самолетов связана с достижением самолетами целевых эксплуатационных сроков службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе Вооруженных сил Польши. Сообщаем, что окончательное решение еще не принято", - отметили в польском Генштабе.

Реклама

Отмечается, что Варшава рассматривает передачу МиГ-29 как часть союзнической поддержки Украины и укрепления безопасности восточного фланга НАТО. Польские военные отмечают, что в случае принятия положительного решения МиГ-29 заменят более современные F-16 и FA-50, которые уже выполняют часть задач в польских ВВС.

Генштаб также сообщил, что параллельно продолжаются переговоры по доступу Польши к украинским беспилотным и ракетным технологиям.

"Целью является не только компенсация потери оборудования, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций", - сообщили вооруженные силы Польши.

Как сообщалось, экспорт шведских истребителей JAS 39 Gripen может зависеть не только от позиции производителя Saab, но и политики США. Это важно для Украины, которая планирует приобрести 100-150 таких самолетов. В нынешней геополитической ситуации не исключено, что Штаты могут решать вопрос о продаже Gripen Украине исходя из своих приоритетов, а не только из нужд Киева или позиции Швеции.

Реклама