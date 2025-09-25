Польша хочет сбивать дроны над Украиной без разрешения НАТО – детали

Армия Польши

Польша планирует изменить закон о размещении войск за границей, чтобы разрешить своим военным сбивать российские объекты, в частности беспилотники, над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС.

Проект закона, который Министерство обороны представило еще в июне, ожидается рассмотрение в ускоренном порядке, сообщает Gazeta Wyborcza.

Предыдущая редакция закона позволяла президенту санкционировать развертывание войск только в условиях вооруженного конфликта, поддержания мира, борьбы с терроризмом или эвакуации. В 2022 году правительство партии "Право и справедливость" внесло поправки, требующие дополнительного согласования НАТО, ЕС и страны, где будут действовать польские войска. Комиссия по расследованию российского влияния позже подвергла критике эту норму, отметив, что она ограничивает Варшаву в реагировании на беспилотники, пролетающие с территории Украины или Беларуси.

Нынешняя коалиция хочет отменить эти ограничения, применив принцип "сначала стреляй, потом спрашивай", чтобы предоставить военным больше свободы действий против потенциальных угроз.

В сентябре Польша уже сбила предполагаемые российские беспилотники, пересекшие ее воздушное пространство, впервые в истории страны применив военную силу против российских объектов во время конфликта.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты над странами НАТО.