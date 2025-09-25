ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Польша хочет сбивать дроны над Украиной без разрешения НАТО – детали

Польша готовит изменения в закон о военных операциях за границей, которые позволят сбивать российские беспилотники над Украиной без предварительного согласования с НАТО и ЕС.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Армия Польши

Армия Польши

Польша планирует изменить закон о размещении войск за границей, чтобы разрешить своим военным сбивать российские объекты, в частности беспилотники, над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС.

Проект закона, который Министерство обороны представило еще в июне, ожидается рассмотрение в ускоренном порядке, сообщает Gazeta Wyborcza.

Предыдущая редакция закона позволяла президенту санкционировать развертывание войск только в условиях вооруженного конфликта, поддержания мира, борьбы с терроризмом или эвакуации. В 2022 году правительство партии "Право и справедливость" внесло поправки, требующие дополнительного согласования НАТО, ЕС и страны, где будут действовать польские войска. Комиссия по расследованию российского влияния позже подвергла критике эту норму, отметив, что она ограничивает Варшаву в реагировании на беспилотники, пролетающие с территории Украины или Беларуси.

Нынешняя коалиция хочет отменить эти ограничения, применив принцип "сначала стреляй, потом спрашивай", чтобы предоставить военным больше свободы действий против потенциальных угроз.

В сентябре Польша уже сбила предполагаемые российские беспилотники, пересекшие ее воздушное пространство, впервые в истории страны применив военную силу против российских объектов во время конфликта.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты над странами НАТО.

Дата публикации
Количество просмотров
350
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie