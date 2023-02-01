Польша хочет вдвое сократить обучение украинских защитников на Leopard, чтобы техника как можно быстрее была на поле боя

Польша хочет сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard 2 до пяти недель вместо десяти.

Об этом говорится в статье Reuters.

Издание пишет, что в селе Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, расположен один из трех тренировочных центров Leopard в Европе – другие расположены в Германии и Швейцарии. Впрочем, польская сторона не раскрывает места обучения украинских военных.

"Возможно или вероятно, что обучение экипажей украинских танков Leopard 2 будет проходить в Свентошуве, но нельзя исключать и другие места", — сказал Якуб Павловский, военный эксперт и заместитель главного редактора Defence24.pl.

Современные танки Leopard Украине

С начала полномасштабной войны продолжались долгие обсуждения и дискуссии по поводу поставок Украине западных танков Leopard. Президент Польши Анджей Дуда, находясь с визитом во Львове, сообщил, что его страна готова предоставить ВСУ танки Leopard 2. После давления общества на немецкого канцлера, всегда находившего оправдание не передавать танки ВСУ, он согласился на это и разрешила реэкспорт танков. О готовности к передаче этой техники заговорили и другие государства Европы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в первой волне помощи Украина получит 120-140 западных танков.

США и Германия дадут "Abrams" и "Leopard 2" Украине - ВСУ начинают обучение

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