Польша хочет захватить часть Украины, но ждет удачный момент: в России снова придумали очередной бред

Так он объяснил причину, почему якобы Польша не "хочет мирного урегулирования конфликта" в Украине.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что " Польша хочет взять под контроль часть украинских территорий, но ждет удачного момента".

Такую чушь он сказал во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко во вторник, 4 апреля, передают пропагандистские СМИ.

Так он объяснил причину, почему якобы Польша не "хочет мирного урегулирования конфликта" в Украине.

"Руководство Польши ждет удачного момента, чтобы взять под контроль часть украинских территорий. Поэтому польские власти не хотят и выступают против мирного урегулирования конфликта", — заявил он.

А Лукашенко снова оправдал войну России против Украины.

"В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО Российской Федерации — операция, заставившая нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подтолкнуть. В этой связи работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Иногда невероятные", — сказал белорусский диктатор.

Напомним, в ночь на 4 апреля военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС РБ отправились в назначенный район для выполнения задачи в рамках проверки боеготовности армии.

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