Польша хочет закрыть доступ к приграничной зоне с Беларусью: что произошло

Польша планирует запретить доступ в приграничную зону с соседней Беларусью на три месяца — от 4 июня. Причина – миграционное давление.

Об этом говорится в проекте постановления польского МВД.

Так, в ряде районов Подлясского воеводства хотят на 90 дней запретить вход в пограничную зону. Министерство объясняет такое решение тем, что эти белорусские государственные службы активно участвуют в нападениях на их солдат, полицейских и пограничников.

В польском МВД также считают, что эти меры обеспечивают безопасность польских пограничников и "ограничат присутствие посторонних лиц в зоне проведения служебных операций".

Напомним, премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша опрокидывает "все ресурсы" на границу с Беларусью. Это связано с нападением мигрантов на пограничника 28 мая. Его ранил мигрант, пытавшийся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Раненый находится в тяжелом состоянии.

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