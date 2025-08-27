Польша и Финляндия восстановят болота для защиты от России

Граница Польши / © из соцсетей

Страны ЕС пытаются защитить свои восточные границы от возможного российского вторжения и для этого планируют создать своеобразный природный барьер. Польша и Финляндия рассматривают возможность восстановления болот.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, на такой способ защиты от российской агрессии в странах восточного фланга НАТО вдохновил опыт войны в Украине.

Мол, для того, чтобы остановить танки, которые двигались на Киев в начале полномасштабного вторжения 2022 года, украинский консультант по вопросам обороны Александр Дмитриев посоветовал взорвать плотины на реке Ирпень. Фото российских танков, погрязших в болоте, облетели весь мир.

В европейских странах считают, что восстановление болот на границах с Россией поможет защититься от потенциального нападения государства-агрессора и будет способствовать борьбе с глобальным потеплением.

Источники Politico в Финляндии и Польше сообщили, что в этих странах активно изучают возможность восстановления болот. В частности, известно, что финские политики предлагают восстанавливать болота вдоль границ с РФ. Министерства обороны и окружающей среды готовят совместный пилотный проект.

В Польше восстановление болот уже входит в оборонный проект Восточный щит стоимостью более 2 миллиардов евро.

Страны Балтии, которые также граничат с РФ, пока не имеют системного плана восстановления болот.

Politico также пишет, что в Германии осушено более 90% торфяных болот. Правительство страны отказалось комментировать изданию возможность их восстановления.

Напомним, на восточном фланге НАТО от Финляндии до Польши, на границе с РФ, протяженностью около 3440 километров, планируют создать «взрывную стену» из минных полей.

Главнокомандующий Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард предупредил, что к 2030 году Россия может восстановить военный потенциал, достаточный для непосредственной военной угрозы Европе.