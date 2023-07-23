Польша и Литва готовы "напасть" на запад Украины: в Госдуме РФ шокировали новыми заявлениями

Володин заявил, что Польша и Литва приготовили 25-тысячное войско для "оккупации" запада Украины.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин шокировал новыми фантазиями по поводу войны та украинцев, влиявших сюда страны ЕС, в частности Польшу, и США.

Такие чепухи российский депутат написал у себя на странице у телеграмм.

Также читайте Украина под обстрелами: как прошла ночь в регионах

"Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется все большее количество вооружения), а остальные — потерять свою национальную идентичность. Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши", — говорится в его сообщении.

Он обвиняет не Путина, напавшего на свободную страну и жестоко ведущего войну, а Владимира Зеленского, якобы "принявшего много решений, ставших огромной трагедией для украинского народа". Среди них, по мнению Володина:

закон, фактически приравнивающий поляков к украинцам, предоставив им те же права — пребывание на территории страны без разрешений, трудоустройства, обучения, медобслуживания и даже некоторые выплаты;

приграничных с Россией областях — Сумской и Черниговской — из родных домов выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам переселенцев-поляков;

гражданам Украины вместо русского навязывается польский язык, включенный в список экзаменов в вузы;

организуются гонения на православную веру, украинцев обращают в католичество.

Далее он придумал, что вроде бы Польша и Литва приготовили 25-тысячное войско для "оккупации" запада Украины.

"Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны. Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца", — шокировал он заявлением.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир осудить варварский обстрел Одессы.

Обо всех подробностях атаки — читайте в новости.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Еще в 2013 году Россия начала войну! | Война для чайников

Читайте также: